Instagram is begonnen met het uitrollen van activiteitspagina's waarop mensen kunnen zien hoe vaak ze de app dagelijks gebruiken.

Moederbedrijf Facebook kondigde de pagina begin augustus aan en de functie is inmiddels daadwerkelijk te gebruiken. Gebruikers kunnen naar hun Instagram-profiel gaan, op het menu-icoon rechts boven in beeld tikken en vervolgens voor 'Je activiteit' kiezen om de pagina te openen.

De app geeft vervolgens aan hoeveel minuten de gebruiker gemiddeld per dag op Instagram kijkt. Ook zijn dagelijkse limieten in te stellen. Gebruikers krijgen dan bijvoorbeeld na een half uur een melding dat hun limiet is bereikt.

De functie moet mensen meer inzicht geven in hoeveel ze de app gebruiken. Via de activiteitspagina is daarnaast in te stellen welke meldingen ingeschakeld moeten worden.

Op Facebook is de functie nog niet uitgerold, al werd in augustus ook voor die app een activiteitspagina beloofd. Het is niet bekend wanneer die optie uitkomt.

De techbedrijven Google en Apple hebben functies in hun mobiele besturingssystemen Android en iOS ingebouwd waarmee mensen hun gebruik kunnen bijhouden. Zo kunnen ze applimieten instellen en bekijken hoeveel uur per week ze hun telefoon gebruiken.