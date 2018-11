Mocht Facebook ooit besluiten opnieuw actief te willen worden in China, dan zijn de vrijheid van meningsuiting en privacy belangrijke voorwaarden voor die stap.

Dat heeft Facebook laten weten aan leden van de Amerikaanse Senaat, meldt Bloomberg. Facebook heeft in het verleden meerdere malen erkend interesse te hebben om de Chinese markt te betreden.

Facebook en andere apps van het bedrijf zijn sinds 2009 in China geblokkeerd vanwege de strenge internetcensuur in het land. In mei 2017 zou het Facebook wel gelukt zijn om een app genaamd Colorful Balloons op de Chinese markt te krijgen. Met de app kunnen gebruikers foto's delen.

Het sociale medium is wel deels actief op de Chinese markt. Facebook heeft vertegenwoordigers aanwezig die bedrijven in het land helpen om via het sociale medium klanten buiten China te bereiken.

Facebooks grootste concurrent op de markt voor online advertenties, Google, ligt sinds augustus onder vuur omdat het bedrijf de Chinese markt met een gecensureerde versie van zijn zoekmachine wil betreden. Het bedrijf heeft het bestaan van de plannen bevestigd, maar benadrukte dat het zich nog oriënteert op de mogelijkheden.