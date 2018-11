Smartphonemaker Essential heeft een verloopstuk uitgebracht dat de koptelefoonaansluiting terugzet op de Essential Phone.

De Essential Phone verscheen in 2017 en was het eerste toestel met een inkeping aan de bovenkant van het scherm. De telefoon had geen koptelefoonaansluiting meer. Die aansluiting ontbreekt op steeds meer nieuwe telefoons, tot ergernis van veel gebruikers die vervolgens een verloopje moeten gebruiken of draadloos moeten luisteren.

Met een nieuwe dongel, de Audio Adapter HD, brengt Essential die aansluiting terug op het toestel. Het is een blokje dat linksboven op de achterkant van de Essential Phone kan worden geplaatst via een magnetische aansluiting. Hij is verkrijgbaar in de Verenigde Staten en Canada voor 149 dollar (ruim 130 euro).

Voor die prijs krijgen gebruikers niet alleen een aansluiting voor bedrade koptelefoons terug. Ook belooft Essential een manier om "audio in studiokwaliteit" te luisteren met een ingebouwde versterker die is bedoeld voor koptelefoons die hoogwaardige audio ondersteunen.

Essential in zwaar weer

Het is niet duidelijk hoeveel telefoons Essential heeft verkocht. In maart van dit jaar bleek dat in de eerste vier maanden 100.000 exemplaren waren verkocht. Later werd de opvolger van de Essential Phone geannuleerd.

Essential ontsloeg in oktober 30 procent van zijn personeel, schreef persbureau Bloomberg. In totaal werkten zo'n 120 mensen bij het bedrijf van Andy Rubin, die ooit Android oprichtte.