Facebook heeft Microsoft en BlackBerry niet gecontroleerd nadat het sociale medium deze bedrijven informatie over miljoenen gebruikers overhandigde.

Dat heeft een intern onderzoek bij Facebook in 2013 uitgewezen, blijkt uit een brief die dinsdag is gepubliceerd door The New York Times.

De krant bracht in juni al het bericht dat Facebook een aantal bedrijven toegang heeft gegeven tot informatie over zijn gebruikers, zonder dat zij daar toestemming voor hadden gegeven. Met deze gegevens konden de bedrijven Facebook-apps voor hun apparaten maken.

In de brief erkent Facebook dat zeven ontwikkelaars destijds toegang hadden tot de gegevens. Het ingehuurde accountantskantoor PwC deed onderzoek naar twee van deze bedrijven: Microsoft en Research In Motion (RIM), destijds de maker van BlackBerry-telefoons.

PwC concludeerde dat Facebook weinig controle uitvoerde op de manier waarop Microsoft en RIM met de vergaarde gegevens omgingen.

Ook deal met Apple en Samsung

Het is onduidelijk of Facebook ooit een partner heeft berispt voor de manier waarop het met data van Facebook-gebruikers is omgegaan. Een woordvoerder van het bedrijf wilde tegen The New York Times geen concrete gevallen noemen.

Volgens The New York Times heeft Facebook vergelijkbare deals gemaakt met tientallen andere bedrijven, waaronder Apple en Samsung, de grootste smartphonemakers ter wereld.

Facebook gaf ontwikkelaars tot 2014 via speciale programma's toegang tot informatie over gebruikers. Het bedrijf begon de meeste deals in april te beëindigen, nadat het bedrijf vanwege het Cambridge Analytica-schandaal onder vuur kwam te liggen.