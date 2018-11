De Nederlandse provider T-Mobile schakelt zijn 2G-netwerk op 15 november 2020 uit voor mobiele telefoons.

Toestellen die alleen geschikt zijn voor het 2G-netwerk kunnen vanaf dan niet meer gebruikt worden met het netwerk van T-Mobile, schrijft de provider op zijn website.

Met 2G kunnen klanten bellen, sms'en en op lage snelheid internetten. T-Mobile schrijft dat die mogelijkheden inmiddels automatisch over een 3G- of 4G-netwerk worden geleid. "Daarom zetten we ons oude 2G-netwerk uit."

Op de website van T-Mobile is te zien welke telefoons alleen op 2G werken. Die toestellen zijn vanaf eind 2020 niet meer bruikbaar bij de provider.

Andere aanbieders stoppen met 3G in plaats van 2G. Vodafone stopt in 2020 met het aanbieden van 3G, KPN volgt in 2022. Zij behouden 2G om op terug te kunnen vallen. De telefoonproviders gebruiken de vrijgekomen frequentiebanden voor het 4G-netwerk.