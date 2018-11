Sony heeft een patent ingediend voor een PlayStation-controller met touchscreen.

Het patent stamt uit 2017, maar is recent openbaar gemaakt, schrijft de website DualShockers.

De controller lijkt op de huidige DualShock 4-controller van de PlayStation 4, maar in plaats van een touchpad zou de controller van een aanraakgevoelig schermpje voorzien zijn.

Het is niet duidelijk wat Sony met het scherm van plan is. Mogelijk komt daarop extra informatie over de gespeelde game te staan, zoals een levensbalk of inkomende berichten van vrienden.

Het is ook onduidelijk of de controller een geüpdatete versie voor de PlayStation 4 betreft of dat hij mogelijk voor de PlayStation 5 gemaakt wordt.

Techbedrijven vragen regelmatig patenten aan. Daar komen niet altijd daadwerkelijk producten uit voort. Het is niet bekend of Sony de controller echt maakt.