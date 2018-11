Roemenië heeft de hacker Marcel Lehel Lazar, beter bekend onder zijn pseudoniem Guccifer, uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

De hacker is op 2 november overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten, meldt ZDNet-journalist Catalin Cimpanu op Twitter na een bericht van de Roemeense rechtbank die de zaak behandelde.

Lazar werd in 2016 in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en vier maanden. Hij wist onder meer door te dringen tot het e-mailaccount van iemand die regelmatig met Hillary Clinton mailde, waarmee hij de zaak rond het gebruik van een privé-e-mailadres door Clinton aanwakkerde.

Guccifer is in juni 2014 in Roemenië al veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor hacks in dat land. In maart 2016 werd hij tijdelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten vanwege zijn strafzaak daar.

Pseudoniem gebruikt door Russische inlichtingendienst

De naam Guccifer kreeg vooral bekendheid nadat Russische hackers volgens de Verenigde Staten hebben ingebroken in de computersystemen van het bestuur van de Democratische Partij. Zij gebruikten daarbij de naam Guccifer 2.0.

Door dat persona aan te nemen wilden de hackers, die voor de Russische inlichtingendienst GRU werkten, het vermoeden wekken dat de hack was uitgevoerd door een onafhankelijke hacker uit Oekraïne.