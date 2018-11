YouTube is beschikbaar op de Nintendo Switch. In Nederland is het de eerste videodienst die op de spelcomputer te gebruiken is.

Nintendo maakt donderdag bekend dat de YouTube-app op de Switch is verschenen. Downloaden kan gratis via de Nintendo eShop.

Met de app krijgen gebruikers toegang tot alle video's van YouTube. Navigeren kan via het linkerpookje op de Switch. Het touchscherm kan gebruikt worden om zoektermen in te vullen.

YouTube op de Switch biedt ook ondersteuning voor 360 gradenvideo's. YouTube zegt tegen The Verge te blijven kijken naar manieren om de Switch-app te verbeteren.

In de Verenigde Staten hebben gebruikers sinds vorig jaar toegang tot de videodienst Hulu. Die dienst is in Nederland niet beschikbaar. Andere videodiensten, zoals Amazon Prime Video en Netflix, ontbreken eveneens.