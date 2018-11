Amazon heeft een Alexa-app uitgebracht om de spraakassistent op computers met Windows 10 te kunnen gebruiken.

De Alexa-app is in enkele landen via de Microsoft Store te downloaden. De spraakassistent is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland beschikbaar. In 2019 komen daar meer landen bij.

Met de applicatie kunnen gebruikers via stembediening bijvoorbeeld reminders, wekkers en timers instellen. Ook kan Alexa het weerbericht en het nieuws oplezen, muziek laten afspelen en slimme apparaten in huis bedienen.

Niet alle Alexa-functies werken in de app. Zo is het niet mogelijk om vanuit de app te bellen of muziek te luisteren via Spotify.