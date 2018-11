Sony heeft een nieuwe versie uitgebracht van de PlayStation 4 Pro. De spelcomputer maakt minder geluid dan eerdere versies.

Het is de derde keer dat Sony een vernieuwde PlayStation 4 Pro heeft uitgebracht. De belangrijkste verandering is dat het model een stuk stiller is, blijkt woensdag uit een analyse van Digital Foundry.

Bij gebruik kan de PS4 Pro een zoemend geluid maken. Bij de originele PS4 Pro uit 2016 kwam het geluid tot 55 decibel. De nieuwste versie komt tot maximaal 48 decibel.

Met een PlayStation 4 Pro kunnen mensen games afspelen in 4K-resolutie op een tv die dat ondersteunt. De spelcomputer kan ook beelden in High Dynamic Range (HDR) afspelen, waarmee helderheid en contrasten worden verbeterd.

De nieuwe PS4 Pro is in ieder geval in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar in een bundel met het spel Red Dead Redemption 2. Los of in andere bundels is de console nog niet te koop.