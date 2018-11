Samsung heeft zijn eerste opvouwbare scherm voor telefoons gepresenteerd. De gebruiker kan de telefoon uitvouwen om het apparaat als een tablet te gebruiken.

Het scherm werd woensdag tijdens de Samsung Developer Conference getoond. De komst van de opvouwbare telefoon werd al lange tijd verwacht.

Samsung gaf niet het volledige ontwerp van de smartphone prijs. Op een verduisterd podium werd het scherm getoond, dat door Samsung het Infinity Flex Display wordt genoemd. De behuizing van het toestel was bedekt.

Dichtgeklapt is het toestel als telefoon te gebruiken, uitgevouwen is het een tablet. Het scherm kan volgens Samsung probleemloos "honderdduizenden keren" gevouwen worden. Meer details werden niet bekendgemaakt.

De komende maanden gaan de schermen in productie, het is niet bekend wanneer de telefoon te koop zal zijn.

Spraakassistent Bixby opengesteld voor ontwikkelaars

Samsung maakte tijdens de presentatie ook bekend Bixby open te stellen voor ontwikkelaars en hardwaremakers. Fabrikanten kunnen de spraakassistent in eigen apps en producten inbouwen. Daardoor moet Bixby meer functionaliteiten krijgen en bruikbaarder worden gemaakt.

De assistent wordt de komende jaren ingebouwd in verschillende apparaten, zoals smartwatches, tablets, koelkasten en wasmachines. Ook komt Bixby beschikbaar in vijf nieuwe talen, maar niet in het Nederlands.

Een vernieuwd ontwerp op Samsung-telefoons

Samsung kondigde verder One UI aan, een nieuw ontwerp voor het besturingssysteem op Samsung-telefoons. Met het design moet de interface overzichtelijker en gebruiksvriendelijker worden.

De instellingen op de telefoon zijn versimpeld door verschillende opties te groeperen. In de berichtenapp van Samsung worden chats pas vanaf halverwege het scherm getoond. Zo kunnen ook gebruikers met een grote telefoon gemakkelijk een gesprek selecteren bij bediening met één hand.

Een bètaversie van One UI komt deze maand beschikbaar in de Verenigde Staten, Duitsland en Korea. Vanaf januari 2019 kunnen gebruikers met een Galaxy S9, S9 Plus en Note 9 ermee aan de slag.