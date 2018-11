Het populaire schietspel PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) wordt in december uitgebracht op de PlayStation 4.

PUBG verschijnt een jaar nadat de game op de Xbox One uitkwam, schrijft Eurogamer dinsdag op basis van informatie van analist Daniel Ahmad.

Er gaan al langer geruchten dat het spel uitkomt op PlayStation 4. Zo werd PlayerUnknown's Battlegrounds al eens gespot op servers van Sony, de maker van de spelcomputer.

PUBG is een schietspel in het battle royale-genre, waarbij maximaal honderd spelers online tegen elkaar spelen. Met een parachute landen ze op een eiland. Daar moeten ze wapens en spullen bij elkaar zoeken om anderen uit te schakelen. Uiteindelijk blijft één speler over als winnaar.

PlayerUnknown's Battlegrounds kwam in maart van 2017 als vroege versie beschikbaar op pc. In december verscheen het spel officieel voor Xbox One en pc. Mogelijk mocht Microsoft PUBG een jaar lang exclusief op zijn eigen gameplatformen aanbieden.