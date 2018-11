De OnePlus 6T is een vrij kleine update ten opzichte van de OnePlus 6 die eerder dit jaar verscheen. Het nieuwe toestel valt vooral op vanwege de vingerafdrukscanner onder het scherm.

De OnePlus 6T is geen enorme stap vooruit in vergelijking met de OnePlus 6. Wel is het ontwerp van de smartphone nog beter uitgekristalliseerd. De inkeping voor de frontcamera is een stuk kleiner geworden en hangt als een soort druppelvorm bovenaan het scherm. De achterkant kent een strakke afwerking, omdat de fysieke vingerafdrukscanner is verdwenen.

Het scherm is groter geworden zonder het telefoonformaat aan te passen. De 6T heeft een 6,4-inch-amoleddisplay met een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels. De OnePlus 6 had een 6,28-inch-scherm met 2.280 bij 1.080 pixels. Vooral naast de notch is meer schermruimte gekomen, met meer plek voor notificaties en informatie, zoals de accu en internetverbinding. Op het scherm is verder niets aan te merken; kleuren zijn natuurgetrouw en de helderheid is prima.

Vingerafdrukscanner in het scherm

De telefoon kan ontgrendeld worden dankzij gezichtsherkenning via de frontcamera in de inkeping. Dat werkt overdag snel bij goed licht, maar in het donker een stuk minder of nauwelijks. Dat komt doordat er geen gebruik wordt gemaakt van sensoren en projecties om een 3D-scan te maken. Als oplossing heeft de OnePlus 6T wel een andere, opvallende ontgrendelmethode, namelijk een vingerafdrukscanner die onder het scherm is geplaatst.

Als het toestel uit slaapstand wordt gehaald, licht onderin beeld het icoon van een vingerafdruk op. Daarop plaats je een vinger om te ontgrendelen. Dat gebeurt met een opvallende animatie, waardoor je weet dat de scan wordt uitgevoerd. Het leidt de aandacht ook een beetje af van het feit dat scannen net iets langer duurt dan met een vingerafdrukscanner in een knop of achter op het toestel.

Storend is het niet, want de scan wordt over het algemeen snel uitgevoerd. Wel moet je vinger precies op de juiste plek liggen om te worden herkend. Tijdens het testen ging dat soms niet helemaal goed, zeker omdat zo'n scanner niet op gevoel te vinden is. Dat is een kwestie van wennen.

Een paar redelijke camera's

OnePlus 6T heeft dezelfde twee camera's op de achterkant als zijn voorganger. Daarin heeft het bedrijf nauwelijks stappen gemaakt. Wel is de portretfunctie iets verbeterd, waarmee de achtergrond vager gemaakt wordt terwijl het onderwerp scherp in beeld blijft.

Dat werkt redelijk, al heeft de software soms nog steeds moeite om randen scherp te houden en te herkennen wat de voor- en achtergrond is. De portretmodus is dan ook met name bedoeld voor gezichten en die pakt de telefoon meestal probleemloos.

De camera's zijn redelijk, maar verwacht geen uitschieters die in de buurt komen van de camera's van toptoestellen van Apple en Samsung. De kleuren blijven vooral achter bij behoorlijke tegenlicht en in het donker. In goed verlichte omgevingen overdag maakt de telefoon prima plaatjes.

Nieuw in de camerafunctie is een nachtmodus. Daarmee maakt de 6T foto's met een langere sluitertijd om meer licht te kunnen vangen. Zo moeten foto's bij weinig licht beter uit de verf komen. De resultaten zijn wat wisselend. Kleuren worden veelal feller, maar het wil aan scherpte weleens ontbreken.

Overigens heeft OnePlus de nachtmodus en verbeteringen voor de portretmodus ook uitgerold op de OnePlus 6. Daarmee trekt de fabrikant de camera's van beide toestellen gelijk.

Grotere accu voor lang gebruik

Op de OnePlus 6T ontbreekt de koptelefoonaansluiting. Er wordt een verloopje meegeleverd om een koptelefoon op de USB-C-poort onderop aan te sluiten. De aansluiting is volgens de maker verdwenen om meer ruimte te gebruiken voor de vingerafdrukscanner en een grotere accu.

De 6T heeft een accu van 3.700 mAh en is daarmee groter dan die van de OnePlus 6 (3.300 mAh). Tijdens het testen kwamen wij er bij normaal gebruik - mailen, browsen, tweeten, netflixen - gemakkelijk de dag mee door.

Als de accu leeg is, zit hij met de bijgeleverde snellader binnen een half uur weer tot ruim de helft vol. Het toestel biedt helaas geen ondersteuning voor draadloos laden.

Specificaties Schermgrootte 6,4 inch Resolutie 2.340 x 1.080 pixels Chip Snapdragon 845 Werkgeheugen 6/8 GB Opslagruimte 128/256 GB Accu 3.700 mAh Camera's achter 16 en 20 megapixel, f/1.7 Camera voor 16 megapixel, f/2.0 Software Android 9 Afmetingen 157,5 x 74,8 x 8,2 mm Gewicht 185 gram Prijs Vanaf 559 euro

Instapmodel met meer opslagruimte

De OnePlus 6T komt in verschillende uitvoeringen beschikbaar. OnePlus heeft meer opslagruimte in het instapmodel gezet. Dat is nu 128GB in plaats van 64GB. Er is ook een variant met 256GB aan opslagruimte. Qua werkgeheugen biedt OnePlus 6GB of 8GB.

Verder heeft de 6T een Snapdragon 845-processor. Met deze snelle chip en het beschikbare werkgeheugen werkt de telefoon vloeiend en zonder haperingen. Dat is tegenwoordig overigens eerder regel dan de uitzondering, maar OnePlus blijft wat dat betreft niet achter op toptoestellen van concurrenten.

Op het gebied van software loopt de 6T voor op veel concurrenten. De telefoon draait op Android 9, de nieuwste versie van Googles besturingssysteem. Het toestel is simpel in gebruik en werkt intuïtief. Ook zijn vooraf ingestelde apps op een paar na afwezig en oogt de software zoals altijd bij OnePlus stijlvol en zonder veel poespas. Dat is bij andere Chinese smartphonemakers weleens anders.

Conclusie

OnePlus maakte met de 6T zijn beste telefoon tot nu toe. Voor 559 euro krijg je een prima toestel met moderne specificaties en een fraai ontwerp. Ook de vingerafdrukscanner in het scherm is een vooruitstrevende techniek.

Er blijft ruimte voor verbetering. Zo hadden we graag nog draadloos opladen en een betere camera gezien, maar mensen die een goede telefoon zoeken en niet de hoofdprijs willen betalen, zitten met de OnePlus 6T gebakken.