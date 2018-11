Facebook gaf adverteerders toegang tot een groep gebruikers die interesse toonde in een complottheorie over 'witte genocide'.

Het lukte The Intercept deze week om artikelen op Facebook te promoten bij de doelgroep die "interesse toonde in pagina's over een samenzweringstheorie over genocide van mensen met een lichte huidskleur". Daarmee zouden 168.000 mensen worden bereikt.

Volgens de extreemrechtse complottheorie halen westerse landen expres miljoenen getinte vluchtelingen naar Europa, zodat ze zich vermengen met mensen met een lichte huidskleur.

Facebook keurde de betaalde promotie goed, maar nadat The Intercept om opheldering vroeg, werd de reclamecategorie verwijderd. Het bedrijf bood excuses aan en zei dat die advertentiedoelgroep "nooit had mogen bestaan".

Facebook ging in het verleden vaker de fout in met reclamecategorieën. In 2016 beperkte het bedrijf, nadat ophef ontstond, de mogelijkheid om op basis van ras te adverteren. Een jaar later verwijderde Facebook antisemitische reclamecategorieën.

De doelgroepen werden automatisch gegenereerd met algoritmes, claimde Facebook vorig jaar. Sindsdien zou er zijn gewerkt aan verbeteringen van het systeem. Nieuw toegevoegde categorieën moeten tegenwoordig standaard worden goedgekeurd door mensen.