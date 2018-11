Twitter heeft zijn excuses aangeboden voor een antisemitisch trending topic, waarin werd opgeroepen om joden te doden.

Het onderwerp had niet in de trending topics, Twitters selectie van populaire onderwerpen, moeten verschijnen, zegt een woordvoerder tegen Motherboard.

"Het onderwerp was trending als gevolg van de berichtgeving en de geschokte reacties op het vandalisme tegen een synagoge in New York", verklaart de woordvoerder het trending topic. "Hoe dan ook, het had niet als trending moeten verschijnen."

Donderdag werd op de muren van een synagoge in New York de met graffiti gespoten woorden 'Kill All Jews' ('Dood alle joden') gevonden. Na het antisemitische vandalisme werden dezelfde drie woorden, zonder verdere context, trending op Twitter.

Vorige week moest Twitter ook al zijn excuses aanbieden, nadat bleek dat de verdachte van het versturen van bompakketten in de VS het sociale medium eerder gebruikte om dreigementen te plaatsen.