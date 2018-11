Het aantal verscheepte smartphones viel in het afgelopen kwartaal lager uit in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om een daling van 6 procent.

In totaal werden wereldwijd volgens marktonderzoeker IDC zo'n 355,2 miljoen exemplaren door fabrikanten geleverd. De leveringen op de smartphonemarkt nemen nu al een jaar achtereen af.

Bij Samsung is de grootste daling gemeten. Het bedrijf verscheepte afgelopen kwartaal 13,4 procent minder in vergelijking met het derde kwartaal in 2017. Met name in het goedkopere segment zou Samsung marktaandeel verliezen. In totaal werden 72,2 miljoen Samsung-toestellen geleverd in de afgelopen drie maanden.

Samsung is daarmee alsnog de marktleider, gevolgd door het Chinese bedrijf Huawei met 52 miljoen verscheepte toestellen. Apple staat momenteel op drie met 46,9 miljoen geleverde smartphones. In de top vijf staan verder nog de Chinese merken Xiaomi (34,3 miljoen) en Oppo (29,9 miljoen).

IDC denkt dat de groei op de smartphonemarkt volgend jaar zal terugkeren, maar het is nog te vroeg om te zeggen hoe de markt weer aantrekt. Naar verwachting zullen mensen vaker overstappen op een telefoon die 5G-netwerken ondersteunt. De eerste toestellen die dat doen, worden in 2019 op de markt gebracht.