Spotify heeft in totaal 191 miljoen maandelijks actieve luisteraars. De muziekdienst telt inmiddels 87 miljoen betalende abonnees.

De Zweedse muziekdienst Spotify maakt de aantallen donderdag bekend in de cijfers over het derde kwartaal (pdf). In de afgelopen drie maanden kreeg Spotify er vier miljoen betalende abonnees bij. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar groeide dat aantal met 40 procent.

Met gratis luisteraars meegerekend, staat de teller bij Spotify inmiddels op 191 miljoen gebruikers. Dat waren er in juni nog 101 miljoen. Gratis luisteraars kunnen gebruikmaken van Spotify, maar krijgen tussen de nummers reclame te horen.

Spotify verwacht aan het einde van het boekjaar tussen de 199 miljoen en de 206 miljoen maandelijks actieve luisteraars te hebben. Wat betreft betalende abonnees wordt gemikt op 93 miljoen tot 96 miljoen.

In de afgelopen drie maanden leed Spotify een verlies van 6 miljoen euro. Dat was in het tweede kwartaal nog 90 miljoen. In het derde kwartaal van 2017 kwam het verlies uit op 73 miljoen euro.

De omzet betrof 1,35 miljard euro. Dat is 31 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, toen de omzet ruim 1 miljard euro bedroeg.