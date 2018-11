Meer Nederlanders gebruiken internet om te bellen en om televisie te kijken. Vooral onder jongeren is een stijging te zien.

Ruim de helft (55 procent) van de Nederlanders belt inmiddels via het internet, blijkt uit cijfers van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceert. In 2012 belde nog 23 procent van de bevolking van twaalf jaar of ouder via internet.

Vooral jongeren van 12 tot 25 jaar belden via internet in 2018. Het gaat om 77 procent tegenover 34 procent zes jaar geleden.

Van de 75-plussers belde 22 procent via internet. In 2012 was dat aandeel nog 4 procent. Bellen via internet kan bijvoorbeeld met diensten als WhatsApp, Skype of FaceTime.

Televisiekijken via internet fors toegenomen

Uit het onderzoek blijkt verder dat ook televisiekijken via internet in de afgelopen jaren is toegenomen. In 2018 keek 56 procent van de Nederlanders via internet, tegenover 39 procent in 2012.

Er is op dat vlak geen verschil tussen de groep 12- tot 25-jarigen en de groep 25- tot 45-jarigen. Van de 75-plussers keek 22 procent televisie via internet.

Aantal gebruikers op sociale media ook gestegen

Volgens het CBS zijn inmiddels ook meer mensen actief op sociale media. In 2018 geldt dit voor 85 procent van de Nederlanders. Dat aandeel was in 2012 nog 62 procent.

Vooral chatapps, zoals WhatsApp, worden door meer mensen gebruikt. Het aandeel ging van 30 procent in 2012 naar 81 procent dit jaar.

Van alle Nederlanders van twaalf jaar en ouder heeft 96 procent toegang tot internet. E-mailen is het populairst. Dat doet 88 procent van de bevolking.