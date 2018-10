Rich DeVaul, directeur van onderzoeksdivisie Alphabet X, is opgestapt bij het moederbedrijf van Google. DeVaul zou van seksueel wangedrag worden beschuldigd.

De topman stapte dinsdag op en kreeg geen ontslagvergoeding mee, schrijft Axios op basis van een ingevoerde bron.

DeVaul werd enkele dagen geleden genoemd in een bericht van The New York Times over seksuele intimidatie binnen Google. In 2013 zou DeVaul een vrouw tijdens haar sollicitatie hebben verteld dat hij en zijn echtgenote een open relatie hadden. Daarna drong hij zich aan haar op.

De topman bood in het verhaal van The New York Times zijn excuses aan en deed de zaak af als "een verkeerde inschatting".

DeVaul stond bij Alphabet onder meer aan de wieg van Project Loon. Met dat project moet draadloos internet via heteluchtballonnen naar slecht bereikbare gebieden worden gebracht.

Tientallen Google-werknemers ontslagen

Vorige week kwam aan het licht dat Google seksueel misbruik binnen het bedrijf had verzwegen. Android-oprichter Andy Rubin zou een paar jaar geleden zijn opgestapt na een beschuldiging van seksueel misbruik. Google bracht dat niet naar buiten en gaf Rubin naar verluidt 90 miljoen dollar mee als ontslagvergoeding.

Google-directeur Sundar Pichai maakte in een statement bekend dat er in de afgelopen twee jaar 48 mensen zijn ontslagen vanwege seksuele intimidatie. Van deze groep bekleedden dertien mensen een managersfunctie of hoger.