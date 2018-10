Apple brengt dinsdagavond na het iPad-evenement een update uit voor zijn mobiele besturingssysteem. In iOS 12.1 zijn onder meer nieuwe emoji's toegevoegd.

In totaal krijgen gebruikers ruim zeventig nieuwe emoji's tot hun beschikking in iOS 12.1, schrijft Apple in een persbericht. Zo kunnen mensen kiezen om emoji's met verschillende haarstijlen te gebruiken, zoals rood, grijs en krullend haar.

Ook komen er plaatjes beschikbaar voor een mug, kangoeroe en een kreeft. Emoji's in de categorie voedsel zijn onder meer een bagel, zout en een cupcake.

Apple voegt daarnaast ondersteuning toe voor groepsgesprekken via FaceTime. De app detecteert wie er spreekt en diegene komt vervolgens groter in beeld. In totaal kunnen 32 deelnemers deelnemen aan zo'n gesprek.

Oplossing voor onbedoeld schoonheidsfilter in selfiecamera

Ook biedt iOS 12.1 waarschijnlijk een oplossing voor de fout in camera's van de nieuwe iPhone XS en XS Max. Gebruikers die selfies maakten, ontdekten dat hun gezicht op de foto soms helemaal gladgestreken was.

Dat bleek te gaan om een fout in de software van Smart HDR. Met die functies moet de belichting op foto's zo goed mogelijk zijn, zodat zowel heel donkere als heel lichte delen goed zichtbaar zijn.

Apple houdt op 30 oktober een najaarspresentatie in New York. Verwacht wordt dat het bedrijf daar nieuwe hardware aankondigt, zoals een nieuwe iPad Pro. Het evenement vindt om 15.00 uur Nederlandse tijd plaats.