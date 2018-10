Apple is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden van stagiairs in een Chinese fabriek waar smartwatches van het bedrijf in elkaar worden gezet.

Het bedrijf is het onderzoek gestart nadat de mensenrechtengroep Sacom uit Hongkong een rapport over de fabriek uitbracht, meldt The Financial Times.

Het bedrijf Quanta Computer uit Taiwan, een leverancier van Apple, zou studenten als stagiair aan het werk hebben gezet. Zij moeten daarbij dezelfde routinematige taken uitvoeren als gewone medewerkers van het bedrijf. Ook zouden zij vaak moeten overwerken en nachtdiensten moeten draaien, wat in China voor stagiairs verboden is.

Mensenrechtenorganisatie Sacom baseert zich in het rapport op interviews met 28 studenten, die allemaal lieten weten te moeten overwerken. Elf studenten zouden bovendien verteld hebben dat niet te kunnen afstuderen als zij hun stage niet naar behoren hebben afgerond.

Het rapport volgt op eerdere beschuldigingen aan het adres van Foxconn, een andere leverancier van Apple. Beide bedrijven erkenden vervolgens dat studenten illegaal moesten overwerken.