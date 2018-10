OnePlus heeft de OnePlus 6T-smartphone aangekondigd met een vingerafdrukscanner in het scherm.

De OnePlus 6T werd maandag gepresenteerd tijdens een evenement van OnePlus in New York. De telefoon volgt de OnePlus 6 op, die eerder dit jaar verscheen.

De OnePlus 6T krijgt een full hd 6,4 inch-amoledscherm, vrijwel zonder randen. Bovenin zit een kleine, druppelvormige inkeping voor een enkele frontcamera en onderin heeft het toestel een subtiele kin.

De Chinese fabrikant kiest voor een vingerafdrukscanner onder het scherm, zoals eerder in telefoons van Vivo en Huawei te zien waren. OnePlus noemt de functie 'Screen Unlock'. Het beeldscherm toont waar de vinger geplaatst moet worden en met een animatie wordt de telefoon ontgrendeld.

Twee camera's op de achterkant

Op de achterkant heeft de telefoon een dubbele cameralens waarmee foto's van 16 megapixels gemaakt kunnen worden met een diafragma van f/1.7. Op de voorkant is een 16-megapixelcamera aanwezig met een diafragma van f/2.0.

De camera's bieden ondersteuning voor HDR-foto's. Ook maakt de OnePlus 6T video's in 4K-resolutie met zestig beelden per seconde. Daarnaast kan de telefoon in superslowmotion in full hd filmen. Daarmee kunnen gebruikers filmen met 240 beelden per seconde.

De telefoon is voorzien van een Snapdragon 845-processor. De OnePlus 6T komt beschikbaar in een versie met 6GB en een versie met 8GB aan werkgeheugen. Er is ook keuze tussen 128GB en 256GB aan opslagruimte. In de behuizing is een 3.700 mAh-accu aanwezig.

Het toestel werkt met Android 9.0. Er is geen koptelefoonaansluiting. De OnePlus 6T is vanaf 6 november te koop heeft een prijs vanaf 559 euro.