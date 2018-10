Snapchat heeft zijn eerste app voor Mac en Windows aangekondigd. De app gebruikt de webcam voor augmentedrealityfilters in video- en streamingdiensten.

Snap Camera werd vrijdag door Snapchat gepresenteerd in een blogpost. De nieuwe app is bedoeld voor laptops en pc's en is gratis te installeren.

Snap Camera maakt gebruik van een webcam voor gezichtsdetectie. Dat is nodig voor de zogeheten Snapchat Lenses. Dat zijn virtuele filters die mensen over hun eigen gezicht kunnen plaatsen.

Deze Lenses zijn bekend van de mobiele Snapchat-app. Mensen kunnen bijvoorbeeld een digitale pompoen over hun hoofd plaatsen voor Halloween. Ook reageren de filters op het gezicht van de gebruiker. Als de gebruiker zijn of haar mond opent, dan laat Lenses een regenboog uit de mond stromen.

Snap Camera werkt samen met verschillende videodiensten. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld filters gebruiken als ze een YouTube-video opnemen. De app werkt ook op streamingdiensten als Skype, Twitch en Google Hangouts.

Snap maakte donderdag zijn recentste kwartaalcijfers bekend. Daaruit bleek dat Snapchat in de afgelopen drie maanden zo'n twee miljoen gebruikers is verloren. Het was het tweede kwartaal op rij dat de dienst gebruikers zag vertrekken.