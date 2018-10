De Samsung Galaxy S10 krijgt mogelijk een camera in het scherm. Daardoor zou vrijwel geen rand of inkeping in het display nodig zijn.

De Galaxy S10 zou aan de voorkant bijna een volledig scherm hebben, schrijft persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. Aan de randen loopt het scherm volgens de anonieme bronnen gebogen af, net zoals bij de S9 het geval is.

Het toestel krijgt naar verluidt een vingerafdrukscanner onder het scherm, zoals de Huawei Mate 20 Pro ook heeft. Op de achterkant zouden drie camera's zijn geplaatst. Wat formaat betreft blijft het toestel ongeveer gelijk aan de S9, dat een 5,8-inchscherm heeft. Samsung werkt ook aan een Plus-variant.

De Zuid-Koreaanse smartphonemaker zou drie verschillende versies van de S10 willen uitbrengen. Naast een regulier en een groter model, bekijkt het bedrijf de optie voor een goedkopere versie. Op dat toestel zou het scherm aan de randen niet meebuigen. Waarschijnlijk krijgt deze versie ook geen camera in het scherm.

Samsung zou met de gedachte spelen om de koptelefoonaansluiting te verwijderen. Dat betekent dat oordoppen op de USB-C-ingang aangesloten moeten worden of dat gebruikers via een draadloze koptelefoon moeten luisteren. Samsung maakte Apple de afgelopen jaren belachelijk vanwege het gebrek aan een koptelefoonaansluiting in nieuwe iPhones.

'Nog twee prototypes vouwbare telefoon in de race'

Bloomberg zegt ook informatie te hebben over de opvouwbare telefoon waar Samsung aan werkt. Het bedrijf zou nog twee prototypes testen. Bij de ene versie is het toestel in uitgevouwen toestand verticaal langer en bij de andere horizontaal.

Het toestel zou geen vingerafdrukscanner in het scherm krijgen. Dat zou technisch onhaalbaar zijn in de flexibele displays. Aan de buitenkant zou de telefoon een 4-inchscherm extra krijgen voor basisfuncties, zoals het lezen van e-mails en berichten.

Naar verwachting presenteert Samsung de opvouwbare telefoon volgende maand in San Francisco tijdens de Samsung Developer Conference.