Snapchat-moederbedrijf Snap zag het aantal gebruikers in het derde kwartaal van 2018 slinken. Wel behaalde het bedrijf een hogere omzet dan vooraf door analisten werd verwacht.

Het aantal dagelijkse gebruikers van Snapchat daalde met 1 procent naar 186 miljoen, maakt Snap donderdag bekend.

Het is het tweede kwartaal op rij dat Snapchat gebruikers ziet vertrekken. In het voorgaande kwartaal ging het aantal van 191 miljoen naar 188 miljoen dagelijkse gebruikers. Snap gaat ervan uit dat deze dalende lijn ook in het vierde kwartaal doorzet.

De omzet kwam in de afgelopen drie maanden uit op 297,7 miljoen dollar (ongeveer 262 miljoen euro). Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog 208 miljoen dollar.

Het operationele verlies nam af van 443 miljoen dollar vorig jaar tot 325 miljoen dollar dit jaar.