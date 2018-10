Android-oprichter Andy Rubin werd in 2014 door een vrouwelijke medewerker beschuldigd van seksueel misbruik. Hij nam na het incident ontslag. Rubin kreeg van het bedrijf 90 miljoen dollar mee bij zijn vertrek.

De vrouw beschuldigde Rubin in 2014 van gedwongen orale seks in een hotelkamer, schrijft The New York Times donderdag op basis van twee mensen uit de top van Google.

Het bedrijf zou het verhaal destijds hebben onderzocht en hebben geconcludeerd dat de vrouw de waarheid sprak. Rubin werd hiervan op de hoogte gebracht. De toenmalige Google-directeur Larry Page vroeg hem vervolgens ontslag te nemen. Google zou Rubin een bedrag van 90 miljoen dollar in termijnen hebben betaald.

Google zweeg over de aantijgingen. In een destijds verspreide verklaring zei Page Rubin "veel geluk" te wensen met zijn nieuwe stap. "Met Android ontwikkelde hij iets heel opmerkelijks voor meer dan een miljard tevreden gebruikers", aldus Page.

Misbruik begon met een affaire

Rubin zou in 2012 een affaire zijn begonnen met de vrouw. Hij had toen de leiding over het besturingssysteem Android. In 2013 wilde zij met de relatie stoppen, maar vreesde ze daardoor haar positie binnen Google te verliezen.

Nadat de vrouw in het hotel zou zijn gedwongen tot seks, verbrak ze de relatie. Daarna wachtte ze tot 2014 om een aanklacht in te dienen, waarna het onderzoek binnen Google werd gestart.

Volgens een woordvoerder van Rubin was elke relatie gedurende zijn tijd bij Google wederzijds. "Er was niemand bij betrokken die onder hem werkte", aldus de woordvoerder. Page reageerde niet op aanvragen van The New York Times.

48 Google-werknemers ontslagen in afgelopen twee jaar

Google-CEO Sundar Pichai reageerde per e-mail op het artikel van The New York Times, schrijft BuzzFeed News. "Het viel me zwaar om het bericht te lezen", schrijft hij. "We willen duidelijk maken dat we elke klacht over seksueel misbruik of onbehoorlijk gedrag behandelen en onderzoeken."

Volgens Pichai zijn er in de afgelopen twee jaar 48 mensen ontslagen vanwege seksuele intimidatie. Van deze groep bekleedden dertien mensen een managersfunctie of hoger. "Geen van hen kreeg een ontslagvergoeding", aldus Pichai.

Google zou in het verleden nog twee andere van seksueel misbruik beschuldigde topmannen hebben beschermd.

Geruchten over 'ongepaste relatie' gingen al langer rond

Eind vorig jaar kwam het gerucht naar buiten dat Rubin bij Google vertrok vanwege een "ongepaste relatie" met een medewerker uit het Android-team.

Na zijn tijd bij Google richtte Rubin het bedrijf Essential op. Die start-up kwam in het nieuws met de Essential Phone, een van de eerste telefoons met een kleine inkeping in het scherm.