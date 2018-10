Chinese telefoonmaker Xiaomi heeft de Mi Mix 3 gepresenteerd. De smartphone heeft een selfiecamera die uit de behuizing omhoog schuift.

De Mi Mix 3 heeft nagenoeg geen schermranden aan de voorkant, maakte Xiaomi donderdag op zijn website bekend. Ook is er geen inkeping in de bovenkant van het 6,4 inch-amoledscherm, dat een 1080p-resolutie heeft. Om de twee frontcamera's te gebruiken, komt een onderdeel uit de bovenkant van het toestel geschoven. Daarin zijn de lenzen verwerkt voor foto's van 24 megapixels.

Zo'n uitschuifcamera was dit jaar ook te vinden in de Chinese Oppo Find X. Het verschil is dat de oplossing van Xiaomi magnetisch werkt in plaats van met een motortje, al is niet duidelijk wat daarvan de voordelen zijn. Volgens Xiaomi heeft de camera in elk geval een levensduur die vertaalt naar 300.000 keer schuiven.

Aan de achterkant heeft het toestel een dubbele cameralens in de behuizing zelf. Daarmee kunnen foto's van 12 megapixels gemaakt worden. Ook is er een vingerafdrukscanner aanwezig.

De Mi Mix 3 heeft op de zijkant een knop voor de Xiaomi's spraakassistent. Die spreekt vooralsnog alleen Chinees.

Ook een versie met 10GB aan werkgeheugen

De instapversie van de Mi Mix 3 biedt 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Deze versie kost omgerekend zo'n 415 euro. Ook is er een variant met 10GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslag, die kost omgerekend 630 euro. De telefoons zijn voorzien van een snelle Snapdragon 845-processor.

Het toestel gaat op 1 november in de Chinese verkoop. Volgend jaar zou een 5G-versie van de telefoon in Europa beschikbaar komen. Over een Nederlandse verschijningsdatum en prijzen is niets bekend.