Het VieCuri Medisch Centrum in Venlo start een onderzoek naar een datalek waarbij de gegevens van 22 jonge patiënten, inclusief medische gegevens, op straat zijn beland.

Ook de afhandeling van de zaak wordt onderzocht, meldt de regionale omroep 1Limburg.

Een voorbijganger vond zondag documenten met de voor- en achternaam, geboortedatum van de in sommige gevallen pasgeboren kinderen en gegevens van ouders en verzorgers. Ook was er informatie over de medische situatie van de kinderen te vinden.

De vinder meldde zich diezelfde dag bij het VieCuri, maar stapte naar 1Limburg toen hij het gevoel kreeg dat de zaak in de doofpot werd gestopt.

Sinds 2016 zijn bedrijven en organisaties wettelijk verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Of dat is gebeurd, is niet duidelijk.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!