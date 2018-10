De battle-royalemodus van oorlogschietspel Battlefield V wordt in maart 2019 toegevoegd. Dat is zo'n vier maanden nadat het reguliere spel verschijnt.

Ontwikkelaar DICE maakt op de website van uitgever EA bekend dat 'Firestorm' in maart van 2019 aan Battlefield V wordt toegevoegd. Firestorm is de battle-royalemodus van de game, waarin 64 spelers in teams van vier in een gebied tegen elkaar strijden tot er één team overblijft.

In de spelmodus krijgen spelers de beschikking tot voertuigen en kunnen ze gebouwen slopen met wapens. De teams moeten gedurende het spel binnen een steeds kleiner gebied zien te blijven.

DICE laat weten verschillende gratis 'hoofdstukken' aan Battlefield V toe te voegen nadat de game is verschenen. De battle-royalemodus is onderdeel van het derde hoofdstuk.

Het eerste hoofdstuk komt in december en bevat onder meer een nieuwe missie en een nieuwe map. Hoofdstuk twee volgt begin volgend jaar en richt zich op oorlogvoering met voertuigen. Ook wordt een co-opmodus toegevoegd.

Battlefield V verschijnt op 20 november voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Het spel speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog en bevat onder meer een level dat zich in Rotterdam afspeelt.