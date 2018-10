De streamingdienst van Apple zal volgend jaar volgens een bericht van The Information in ruim honderd landen beschikbaar komen.

De tv-dienst van Apple moet in de eerste helft van 2019 uitkomen in de Verenigde Staten, schrijft The Information op basis van ingewijden. Daarna zou het bedrijf voor hetzelfde jaar inzetten op een uitrol naar andere landen.

In totaal zou het gaan om ruim honderd landen. Het is niet duidelijk of Nederland daar ook bij zit. Concurrenten Amazon Prime Video en Netflix zijn beschikbaar in ruim 190 landen.

The Information schrijft dat eigen series van Apple gratis te bekijken zullen zijn voor eigenaren van Apple-apparaten. Dat gerucht kwam enkele weken geleden ook al naar buiten. Binnen de tv-dienst zouden gebruikers ook abonnementen kunnen afsluiten voor zenders zoals HBO.

Apple ontwikkelt verschillende eigen series. Zo werkt het bedrijf samen met onder meer Steven Spielberg aan een nieuwe versie van de scifiserie Amazing Stories. In totaal zou Apple meer dan twintig series in ontwikkeling hebben.

Dit jaar besteedt Apple naar verluidt zo'n 1 miljard dollar (871 miljoen euro) aan eigen videoproducties. Daarbij zou het bedrijf zich vooral richten op toegankelijke series voor alle leeftijden, om een breed publiek aan te spreken.