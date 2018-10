Apps die op miljoenen Android-apparaten zijn geïnstalleerd, maakten onderdeel uit van een groot programma voor advertentiefraude. De apps en sites volgden het gedrag van gebruikers.

Ruim 125 Android-apps en websites maken deel uit van een frauduleus netwerk, schrijft BuzzFeed News op basis van eigen onderzoek. Bij het netwerk zijn bedrijven uit onder meer Cyprus, Malta, Kroatië en Bulgarije betrokken.

De fraudeurs kochten legitieme apps via het bedrijf We Purchase Apps. Vervolgens werd software toegevoegd waarmee de apps gedrag van gebruikers konden registreren. Dat gedrag werd daarna door een groot netwerk van bots gekopieerd. Dat blijkt uit een analyse van beveiligingsbedrijf Protected Media op aanvraag van BuzzFeed News.

Door gedrag te kopiëren, konden de apps nepverkeer genereren dat leek op echt verkeer. Zo werden reclamebedrijven misleid en werd meer vergoeding uitgekeerd dan eerlijk was. In totaal werden de apps op ruim 115 miljoen Android-telefoons geïnstalleerd. Een van de apps, EverythingMe, was 20 miljoen keer gedownload.

Android-maker Google heeft in een blogpost laten weten op de hoogte te zijn van de fraude. Uit dat bericht blijkt dat zo'n 10 miljoen dollar ten onrechte is uitgekeerd via Googles eigen reclamenetwerk. Een aantal van de door BuzzFeed News genoemde apps is inmiddels uit de Play Store verwijderd. Sommige grote apps met veel gebruikers, zoals EverythingMe, zijn nog steeds te installeren.