De Amerikaanse cybereenheid Cyber Command waarschuwt individuele Russen dat ze zich niet met de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten moeten bemoeien.

Betreffende Russen krijgen bericht dat ze verdacht worden van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen die in november plaatsvinden, schrijft The New York Times op basis van ingewijden. Ook krijgen de Russen te horen dat hun werkzaamheden worden gevolgd.

Het is de eerste bekende cyberoperatie die is ingericht om de Amerikaanse verkiezingen te beschermen. Het is niet bekend hoeveel Russen zijn aangeschreven. Ook onduidelijk is hoe er precies contact is opgenomen. Met het contact hoopt de VS dat de Russen stoppen met hun bemoeienis bij de verkiezingen.

De afgelopen jaren werd Rusland vaker beschuldigd van inmenging bij verkiezingen. Zo ook bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, waarbij Donald Trump won. Ook zouden Russen zich met de Brexit hebben bemoeid.

Bij inmenging wordt bijvoorbeeld geprobeerd om verdeeldheid te zaaien bij kiezers, door hun berichten te tonen op het gebied van religie en immigratie.