Apple brengt een update uit voor iOS 12, waarmee het gladstrijken van selfies op iPhone XS en XS Max wordt opgelost.

In iOS 12.1 lost Apple een fout op in de camera van de iPhone XS en XS Max, meldt het bedrijf aan The Verge. Een bug in de Smart HDR-functie zorgt er op sommige toestellen voor dat onderwerpen in foto's gladder worden gestreken dan ze in werkelijkheid zijn.

Nadat de nieuwe iPhones op de markt kwamen, klaagden gebruikers over dit 'schoonheidsfilter'. Zo werden rimpels in gezichten op selfies weggeveegd, iets wat niet in de instellingen ongedaan kon worden gemaakt. Uiteindelijk bleek het geen bewust filter, maar een fout in de software.

In de nieuwe telefoons zorgt de functie Smart HDR voor een zo goed mogelijke belichting op foto's. Daarbij moeten zowel heel donkere als heel lichte delen goed zichtbaar zijn, zonder detailverlies.

Voor Smart HDR worden daarom negen foto's achter elkaar gemaakt en samengevoegd tot één foto. De telefoon pakt soms het verkeerde beeld als resultaat, namelijk degene met een langere sluitertijd. Daardoor raakt veel detail in de foto verloren en lijkt de foto gladgestreken.