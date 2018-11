Cybercriminelen hebben in de eerste zes maanden van 2018 in totaal 1,56 miljoen euro buitgemaakt. Van dat geld werd zo'n 85 procent gestolen via phishing, melden de Nederlandse Vereniging van Banken en Betaalvereniging Nederland maandag.

Bij phishing hengelen criminelen via valse e-mails, appjes of telefoontjes naar toegangscodes voor internetbankieren.

De schade voor Nederlandse rekeninghouders is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Fraude via internetrekeningen kostte Nederlanders in de eerste helft van 2017 nog 679.000 euo, aldus de brancheorganisaties.

Volgens de organisaties zijn de vervalste e-mails steeds moeilijker te onderscheiden van echte berichten van bijvoorbeeld banken of overheidsinstanties. Bovendien waren er in de eerste helft van dit jaar relatief veel gevallen van phishing.

​