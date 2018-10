De iPhone XR is de goedkoopste van de drie nieuwe iPhones. De XR kost 300 euro minder dan de iPhone XS. Maar levert het toestel daarmee ook een mindere gebruikservaring?

Met de iPhone XS en XS Max bracht Apple in september toestellen op de markt die de hoogwaardige kwaliteit van de vernieuwende iPhone X uit 2017 verfijnden.

De iPhone XR volgt een maand later en wordt in de markt gezet als de betaalbaarste nieuwe iPhone van Apple. Vorig jaar verschilden de iPhone 8 en 8 Plus duidelijk van de iPhone X. De dit jaar uitgebrachte toestellen zien er wel vrijwel hetzelfde uit.

Maar er zijn wel degelijk verschillen tussen de XR en de XS en XS Max. Het gaat om het scherm, de camera en het ontwerp.

Een lcd-scherm in plaats van oled

De iPhone XR heeft een lcd-display, terwijl de XS en XS Max een oledscherm hebben. Het scherm van de iPhone XR is weer een stapje verbeterd ten opzichte van oudere iPhones met lcd. Maar logischerwijs blijft het toestel wat betreft contrast en de kleurweergave wel iets achter op dat van de XS en XS Max. Het voordeel van oled is namelijk dat pixels uitgeschakeld kunnen worden om diepe zwartwaardes te tonen, waardoor een veel hoger contrast mogelijk is. Ook zijn de kleuren van oledschermen voller.

Verschillen zijn eveneens in resolutie te vinden. De XR biedt een resolutie van 1.792 bij 828 pixels, wat neerkomt op 326 beeldpunten per inch. De telefoon behaalt geen full-hd-beeld (1.920 bij 1.080), iets wat we eigenlijk wel verwachten in een toptelefoon anno 2018. De XS en XS Max bieden allebei 458 pixels per inch en tonen dus scherpere beelden.

In gebruik merk je van al deze verschillen overigens weinig. Het beeld van de iPhone XR is doorgaans helder en scherp. De verschillen vallen pas echt op als het toestel naast een iPhone X, XS of XS Max gehouden wordt.

Tijdens het testen van de telefoon blijken nog niet alle apps door ontwikkelaars te zijn aangepast op het scherm. Daardoor zijn letters soms minimaal opgerekt waardoor enige vervaging optreedt. Waarschijnlijk passen ontwikkelaars hun apps snel aan op het nieuwe schermformaat.

Op de iPhone XR neemt Apple afscheid van 3D Touch, een techniek die Apple al jarenlang in zijn telefoons verwerkt. Hiermee voelt de telefoon hoe hard je drukt, om daar specifieke acties aan te koppelen. De functie zit nog wel in de iPhone XS en XS Max.

De XR lost dat gebrek op met Haptic Touch. Daarmee is alles mogelijk wat ook met 3D Touch kan, maar gebruikers moeten hun vinger langer op het scherm houden in plaats van harder te drukken. Het is iets waar fervente iPhone-gebruikers wel even aan moeten wennen, bijvoorbeeld bij het openen van de camera vanaf het vergrendelscherm.

Enkele camera met portretmodus

Op de achterkant heeft de iPhone XR een enkele 12-megapixelcamera, met dezelfde lens als de standaardcamera van de iPhone XS. De telefotolens om twee keer optisch te zoomen, ontbreekt in dit model.

Dat betekent dat de XR-camera iets minder mogelijkheden biedt, want een extra lens wordt ook gebruikt om diepte te meten. Toch hoef je de portretmodus op de XR niet te missen. Door middel van software registreert de telefoon een gezicht en kan de achtergrond worden vervaagd. Net als op de XS en XS Max is die scherptediepte achteraf aan te passen.

De portretmodus werkt op de iPhone XR alleen met gezichten en niet met objecten. De camera op de achterkant biedt twee filters minder dan op de XS, namelijk de filters waarmee een achtergrond donker gemaakt wordt. Een groot gemis is dat overigens niet, want over het resultaat van dat effect zijn we lang niet altijd te spreken. Over het algemeen werkt de portretfoto goed en is het onderwerp fraai uitgesneden, al wordt het kapsel van personen redelijk snel vaag aan de randen.

De camera op de achterkant werkt ook bij normale foto's prima. Dankzij de toevoeging van Smart HDR zorgt de iPhone ervoor dat onderdelen van foto's altijd goed belicht zijn. Dat werkt goed bij veel contrastverschillen in de afbeelding, waardoor bijvoorbeeld hele lichte en hele donkere delen duidelijk zichtbaar blijven.

Voorop heeft de iPhone XR een 7-megapixelcamera in de inkeping. Die wordt bijgestaan door sensoren, zodat het gezicht van de gebruiker in 3D gescand kan worden. Dat komt de portretmodus ten goede en zorgt dat het ontgrendelen van de telefoon altijd snel en secuur werkt.

Een nieuw formaat en felle kleuren

Uiterlijk lijkt de iPhone XR behoorlijk op de iPhone XS en iPhone XS Max. Dit keer hebben alle nieuwe iPhones een vergelijkbaar ontwerp, met een scherm dat vrijwel de volledige voorkant vult. Ook de iPhone XR heeft een inkeping in het display.

De randen op de XR zijn wel een fractie dikker vanwege het lcd-scherm. Dit display is namelijk minder flexibel dan oled, waardoor het scherm niet kan meebuigen in de randen, zoals bij de XS en XS Max het geval is. De afwerking is van hoge kwaliteit, maar voelt naast de andere twee nieuwe iPhones iets lomper aan.

Ook het formaat van de iPhone XR verschilt. Het scherm meet 6,1 inch. Daarmee is het toestel iets groter en breder dan de iPhone XS (5,8 inch), maar kleiner dan de XS Max (6,5 inch). Het formaat stelt ons meer tevreden dan dat van de XS Max, die met slechts één hand vrijwel niet te bedienen is.

De iPhone XR onderscheidt zich daarnaast met beschikbare kleuren. Het toestel komt in zes kleuren op de markt: rood, geel, wit, oranjeroze (koraal), zwart en blauw. Het is voor het eerst sinds de iPhone 5C dat Apple zoveel verschillende kleuren aanbiedt. Onze rode telefoon was een blikvanger op de redactie en kon op positieve reacties rekenen: met de iPhone XR laat het bedrijf zien dat speelse kleuren prima passen bij hoogwaardige telefoons.

Specificaties Schermgrootte 6,1 inch Resolutie 828 x 1.792 pixels Chip A12 Bionic Werkgeheugen 3 GB Opslagruimte 64/128/256 GB Accu 2.942 mAh Camera achter 12 megapixel, f/1.8 Camera voor 7 megapixel, f/2.2 Software iOS 12 Afmetingen 150,9 x 75,7 x 8,3 mm Gewicht 194 gram Prijs Vanaf 859 euro

Prestaties doen niet onder voor iPhone XS

De iPhone XR werkt snel en zonder haperingen, zoals je tegenwoordig mag verwachten. Het toestel is voorzien van de nieuwe A12 Bionic-chip, die ook in de iPhone XS en XS Max zit. Wat dat betreft kan het toestel gemakkelijk mee met de top.

Een onderdeel van de chip is de Neural Engine. Apple gebruikt machine learning bijvoorbeeld om foto's te bewerken en in de portretmodus van de camera. Verder moeten augmentedrealitytoepassingen daarmee sneller en beter werken dan op de vorige iPhones. Dat verschil is bij gebruik nauwelijks merkbaar, maar dat komt ook doordat eerdere iPhones beelden al snel verwerkten.

De iPhone XR krijgt op den duur ondersteuning voor dualsim, een manier waarop je twee telefoonnummers en abonnementen in één telefoon kunt gebruiken. Eén van de twee simkaarten moet dan een digitale simkaart zijn, de andere een eSIM. Een handige toevoeging, al kan daar in Nederland nog geen gebruik van gemaakt worden. Nog geen enkele Nederlandse provider biedt momenteel eSIM aan.

Wat betreft de accu gaat de iPhone XR prima een dag mee. Tijdens onze tests in het dagelijks gebruik, waarbij we wat sociale media bezochten, e-mails openden, podcasts luisterden en Netflix keken in de trein, hadden we aan het einde van de dag nog zo'n 20 tot 30 procent lading over. Prettig is overigens dat de iPhone XR draadloos opgeladen kan worden.

Conclusie

De iPhone XR is de goedkoopste van de drie nieuwe iPhones. Toch mag je voor 859 euro een hoogwaardig toestel verwachten met de nieuwste chip en het nieuwste ontwerp van Apple. De kleuren zullen veel mensen eveneens bekoren.

Met de XR spreekt Apple de mensen aan die graag gebruik willen maken van een krachtige iPhone met een groot scherm, maar die niet per se een oledscherm of een dubbele camera nodig hebben.

Het verschil van 300 euro met de goedkoopste iPhone XS is behoorlijk, zeker gezien de overeenkomsten tussen de toestellen. Dat maakt het in elk geval een grote, vernieuwende stap vanaf een iPhone 7 of 8. De telefoon levert op enkele punten in op de dure versie, maar de gebruikservaring is uiteindelijk niet heel verschillend en dat maakt de XR heel aantrekkelijk.