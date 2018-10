Het tunnelbedrijf The Boring Company van Elon Musk opent op 10 december zijn eerste testtunnel.

Musk schrijft maandagnacht in een bericht op Twitter dat de eerste tunnel "bijna klaar" is. De ondergrondse baan komt onder het SpaceX-terrein te liggen. SpaceX is het ruimtebedrijf van Musk. Het terrein ligt in de stad Hawthorne in Californië.

Het gaat naar verluidt om een testbaan voor het ondergrondse netwerk dat The Boring Company voor ogen heeft. Musk stelt dat het publiek op de dag na de opening gratis ritten kan maken door de tunnel.

The Boring Company ontstond in 2017, toen Musk zich stoorde aan verkeersopstoppingen in Los Angeles. Het probleem zou met een ondergronds tunnelnetwerk verholpen moeten worden.

Ondergrondse hogesnelheidslijn voor openbaar vervoer

Conceptvideo's tonen hoe auto's met een lift in een tunnel worden gezet. Op een plateau wordt de auto vervolgens met een snelheid van bijna 210 kilometer per uur door de tunnels vervoerd. Wagens rijden niet zelf door de ondergrondse netwerken.

Later werd de focus van het bedrijf verlegd van auto's naar openbaar vervoer. Zo zouden fietsers en voetgangers voorrang tot de systemen krijgen ten opzichte van auto's.

In de testtunnel zou een topsnelheid van 250 kilometer per uur bereikt kunnen worden. The Boring Company kreeg in juni dit jaar al toestemming om een ondergrondse hogesnelheidslijn aan te leggen tussen het centrum van Chicago en het O'Hare Airport.