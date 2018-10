Googles webbrowser Chrome heeft in de nieuwste versie voor laptops en pc's ondersteuning toegevoegd voor scherm-in-scherm.

Met de modus kunnen gebruikers een video verkleinen en in een hoek van het scherm plaatsen. Die blijft vervolgens staan als andere vensters of programma's worden geopend.

Scherm-in-scherm werd toegevoegd aan versie 70 van Chrome, een update voor de browser die gratis is te downloaden. De optie werkt overigens nog niet bij alle online video's, omdat ontwikkelaars eerst ondersteuning moeten bieden.

De modus is in elk geval al wel te gebruiken bij YouTube-video's. Via een dubbele rechtermuisklik op de video opent een menu, van waaruit scherm-in-scherm is in te schakelen. Om de verkleinde video in beeld te houden, moet het tabblad open blijven staan. De video kan ergens anders in beeld worden gezet. Ook kan het formaat worden aangepast.

Scherm-in-scherm is niet helemaal nieuw in de browser. Zo was de optie al aanwezig in Chrome op Android en in bètaversies sinds Chrome 69 op desktop. Sinds de update van Chrome 70 is de mogelijkheid officieel beschikbaar in de browser.