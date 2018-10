De Chinese smartphonefabrikant OnePlus heeft de presentatie van de OnePlus 6T met een dag vervroegd, omdat het evenement anders tegelijk met Apple zou plaatsvinden.

De nieuwe datum voor de presentatie is 29 oktober, schrijft CEO Pete Lau in een bericht op het forum van OnePlus. Het evenement was eerst gepland op 30 oktober, maar het bedrijf wijkt nu uit naar 29 oktober.

"Toen we de datum vaststelden, waren we ervan overtuigd dat we het maximale aantal mensen met de presentatie zouden bereiken", schrijft Lau. "Dat veranderde toen Apple bekendmaakte zijn eigen evenement te houden op 30 oktober. We kennen de industrie en weten dat alle media daarnaar uitkijken."

Lau stelt dat de OnePlus-presentatie waarschijnlijk door Apple overschaduwd zou worden. Daarom werd besloten het evenement met een dag te vervroegen. Beide evenementen vinden plaats in New York.

De OnePlus 6T volgt de OnePlus 6 op, die eerder dit jaar verscheen. Het toestel krijgt een vingerafdrukscanner in het scherm.

Verwacht wordt dat de telefoon is voorzien van een Snapdragon 845-processor. Ook zou de OnePlus 6T een accu hebben met een capaciteit van 3.700 mAh en geen koptelefoonaansluiting hebben.