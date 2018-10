Het Amsterdam Dance Event (ADE) is van start gegaan in Amsterdam. Voor de mensen die ambitie hebben om daar ooit zelf op te treden, zetten we drie dj-apps voor Android en iOS op een rij.

Edjing Mix

Edjing Mix staat al jaren bekend als een van de beste mobiele apps voor dj's. Met de app kun je zelf platen opzetten en aan elkaar mixen. Daarvoor werkt de app samen met diensten als SoundCloud, iTunes en muziekdienst Deezer.

De app ziet eruit als een mengpaneel. Gebruikers hebben de optie om niet alleen te scratchen als een dj, maar ze kunnen ook loops instarten, de ritmes aan elkaar matchen en effecten toevoegen, zoals echo's. De opties zijn behoorlijk uitgebreid, zeker in de betaalde versie. Muziekmixes zijn door makers op te nemen en te bewaren.

Download voor Android of iOS (gratis, maar met betaald abonnement van 8 euro per week of 41 euro per jaar voor volledige toegang).

Pacemaker

Een wat strakker uitziende app is Pacemaker voor iPhone en iPad. Ook deze app biedt een mengpaneel waarmee muziek aan elkaar te mixen is. Daarvoor biedt de app muziek van Spotify, als gebruikers tenminste een betaald Premium-account hebben.

Met de app kunnen gebruikers ook effecten toevoegen. Zo is het mogelijk de impact van de bas helemaal terug te draaien of de middentonen helemaal open te zeggen. Via in-app-aankopen zijn er meer effecten verkrijgbaar. De app heeft ook een sociaal element. Zo zijn andere mensen te volgen en mixtapes van anderen te beluisteren.

Download voor iOS (gratis, met in-app-aankopen).

Beat Snap

Maak je liever zelf beats in plaats van met bestaande muziek te werken, dan is Beat Snap een toegankelijke app. Gebruikers kunnen op een grid zelf instrumenten toevoegen, die herhalend achter elkaar worden geplakt. Laag voor laag kunnen beats met verschillende drums, gitaren en pianoklanken worden opgebouwd.

Wil je optimaal van de app gebruikmaken, dan ben je aangewezen op de betaalde versie van Beat Snap. Die kost 10 euro per maand, met een proefperiode van twee weken. Met de betaalde versie komen veel meer mogelijkheden beschikbaar, zoals geluidseffecten.

Download voor Android of iOS (gratis, met abonnementsdienst voor volledige toegang).