Gebruikersdata die verzameld worden op Facebooks recent aangekondigde videochatscherm Portal kunnen toch ingezet worden voor gerichte advertenties binnen andere diensten.

Een woordvoerder van Facebook heeft daarover uitleg gegeven aan Recode. Hoewel topmensen bij Facebook eerder nog zeiden geen informatie voor adverteerders te verzamelen via Portal, blijkt dat toch anders te liggen.

Portal heeft zelf geen advertenties, maar registreert wel informatie van gebruikers. Het gaat bijvoorbeeld om welke mensen gebeld worden, hoelang de gesprekken duren en welke apps er op de Portal worden gebruikt.

"Bellen via Portal werkt met de infrastructuur van chatdienst Messenger", zegt een woordvoerder. "Dus als je iemand belt, verzamelen we dezelfde informatie als via Messenger."

De woordvoerder meldt dat die informatie gebruikt kan worden om op andere platformen van Facebook gerichte advertenties te tonen aan de gebruiker.

Rafa Camargo, topman van Facebooks Portal, bood Recode zijn excuses aan voor de verspreiding van onjuiste informatie. Volgens hem kan data technisch gezien gedeeld worden voor advertenties, maar hij zegt niet te weten of dat gebeurt.

Portal met scherm en microfoon

De Facebook Portal komt vooralsnog niet in Nederland uit. Het apparaat bestaat uit onder meer een aanraakgevoelig scherm en een speaker. De Portal kan worden gebruikt om te videobellen, maar kan ook als digitaal fotolijstje gebruikt worden.

De camera in het apparaat kan de gebruiker volgen als hij of zij door het huis loopt. De lens is af te dekken met een klepje als ze niet wordt gebruikt. Ook ondersteunt het apparaat stemassistent Alexa van Amazon voor spraakopdrachten.