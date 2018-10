Lenovo zou aan een 13-inchtablet met een opvouwbaar scherm werken. Het scherm zou gemaakt worden door LG Display.

Als de tablet is opgevouwen meet het scherm nog 8 tot 9 inch, afhankelijk van de afmetingen, schrijft het Koreaanse ETNews op basis van ingewijden. Volgens het bericht zouden Lenovo en LG al bezig zijn met de uitvoering van het project.

Het tablet zou een oledpaneel krijgen. Zulke schermen zijn flexibeler dan lcd-displays. Bronnen melden dat het apparaat mogelijk in de tweede helft van 2019 verschijnt.

Veel meer informatie is nog niet bekend. Zo is onduidelijk of het toestel in opgevouwen modus gebruikt kan worden als (grote) telefoon. Lenovo toonde in 2016 en 2017 al prototypes van opvouwbare telefoons en tablets, maar die kwamen vooralsnog niet op de markt.

Ook andere fabrikanten werken aan opvouwbare schermen. Samsung zou zijn opvouwbare smartphone in november van dit jaar onthullen op zijn ontwikkelaarsconferentie SDC. Uitgeklapt is die telefoon ook als tablet bruikbaar.

