Amazon heeft een nieuwe versie van zijn e-reader Kindle Paperwhite uitgebracht. De belangrijkste vernieuwing is dat het apparaat nu waterdicht is.

De Kindle Oasis uit 2016 was de eerste e-reader van Amazon met waterdichtheid. De goedkopere Paperwhite had die optie nog niet. De nieuwe versie overleeft het tot een uur onder water en tot een diepte van bijna 2 meter, maakt Amazon bekend op zijn website.

De nieuwe e-reader is ook iets dunner en lichter dan zijn voorganger. Zo is hij nog 8,18 millimeter dik tegenover de 9,1 millimeter van zijn voorganger. Ook weegt hij nu 182 gram, terwijl de vorige versie 205 gram woog.

Het scherm is nauwelijks veranderd. De afmeting van 6 inch is behouden en het display is met 300 pixels per inch scherp. Wel zijn er meer ledlampjes aanwezig om het scherm te verlichten. Ook is het scherm strakker afgewerkt met een glazen plaatje over de voorkant.

Daarnaast is de opslagruimte uitgebreid. Het instapmodel biedt 8 GB, maar er is ook een versie van 32 GB. De Kindle Paperwhite ondersteunt nu ook audioboeken via Audible, die bedraad of via bluetoothoordoppen te beluisteren zijn.

De nieuwe Kindle Paperwhite wordt via de Duitse Amazon-winkel verkocht vanaf 119,99 euro en wordt vanaf 7 november geleverd.