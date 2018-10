Het leger van Myanmar zou haatberichten en misinformatie op Facebook hebben verspreid. De berichten waren tegen de Rohingya-minderheid gericht.

Militaire functionarissen in Myanmar zouden de afgelopen jaren via een enorme campagne propaganda hebben verspreid, schrijft The New York Times maandag.

Volgens het bericht zouden zo'n zevenhonderd mensen bij de operatie betrokken zijn geweest. Daarbij werden Facebook-pagina's van populaire beroemdheden opgezet om veel volgers te trekken. Op deze accounts en pagina's werden nepnieuws en sensationele afbeeldingen gedeeld.

In het bericht van The New York Times staat dat er vaak afbeeldingen van lijken werden gedeeld. Het leger noemde deze afbeeldingen vervolgens een "bewijs van Rohingya-bloedbaden".

Tientallen accounts van Facebook verwijderd

In augustus werden zo'n twintig Facebook-accounts en -pagina's van belangrijke mensen en organisaties geschorst. Onder anderen de opperbevelhebber van het leger van Myanmar werd geschorst.

Onderzoekers van de Verenigde Naties publiceerden in die maand een rapport waarin stond dat het leger van Myanmar op grote schaal genocide op Rohingya-vluchtelingen pleegde. De Myanmarese regering ontkent dat.

Facebook heeft nog eens dertien pagina's en tien accounts offline gehaald vanwege "gecoördineerd onecht gedrag". Volgens het bedrijf volgden zo'n "1,35 miljoen mensen ten minste een van de dertien pagina's".