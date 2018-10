Met het wegvallen van een verhalende hoofdmodus focust Call of Duty: Black Ops 4 zich vooral op de online spelgedeeltes. Daardoor is het nieuwe deel niet geschikt voor solerende gamers. Maar wie graag online met en tegen anderen speelt, koopt met Black Ops 4 een van de leukste Call of Duty-games in jaren.

Schietspellen hebben moeite met innoveren. Het moment dat een schietgame wél als een frisse wind door zijn genre waait, komt meestal maar een keer per generatie van een spelcomputer voor.

Zo'n game was Call of Duty 4: Modern Warfare, dat met zijn verfrissende online gameplay een nieuwe richting voor het genre insloeg. Sindsdien is Call of Duty datzelfde pad blijven bewandelen. Maar het genre heeft zich ontwikkeld en dat leidde tot het succes van battle royale-games als Fortnite en PlayerUnknown's Battlegrounds.

Een battle royale-modus in Call of Duty

In zulke battle royale-spellen moeten honderd spelers op een steeds kleiner wordend level zien te overleven. Er kan maar één speler of team de winnaar zijn. De modus is extreem populair, met name onder jongeren, dus is het geen verrassing dat ook een game als Call of Duty: Black Ops 4 (en later dit jaar Battlefield V) zich aan een battle royale-modus waagt.

In die zogeheten Blackout-modus neem je het in je eentje of als team van twee of vier spelers op tegen 88 tot maximaal 100 anderen. Als je eenmaal uit de helikopter bent gesprongen, opent de jacht op andere spelers zich al snel. Om te kunnen overleven in het gigantische level, dat deels bestaat uit multiplayerlevels van eerdere Call of Duty-delen, dien je uitrusting te vergaren. Naast geweren, verschillende ammunitiesoorten en allerlei hulpmiddelen verzamel je ook zogenoemde perks. Dat zijn eigenschappen die je personage unieke overlevingskansen bieden, zoals de mogelijkheid om teamgenoten en uitrusting door muren te zien.

De snelle actie van Call of Duty komt zowel op korte als lange afstanden uitstekend uit de verf in Blackout. Ook de voertuigen (waaronder een helikopter en een grote truck) en de mogelijkheid om zeer snel te kunnen zwemmen, zijn een verrijking voor het navigeren door zo'n groot level. Je bent in bijna alle omstandigheden flink mobiel.

De perks en het snelle tempo van de actie geven Blackout iets van eigen elan, al leunt de modus verder op de welbekende kwaliteiten van iedere battle royale-game. Het resultaat is een modus die niet heel verrassend, maar wel bijster vermakelijk is om te spelen. De vertrouwde en soepele Call of Duty-schietactie past perfect bij de compleet triviale en ronduit spannende momenten die battle royale-modi eigen zijn.

Tactiek en samenwerking prominent aanwezig

Die battle royale-modus is het uithangbord van Black Ops 4, maar de vele wijzigingen aan de normale multiplayermodus zijn imposanter dan de toevoeging van Blackout. Twee nieuwe speelmodi springen daarbij het meest in het oog. Heist is – kort door de bocht - een beknopte combinatie van populaire Counter-Strike-modi, maar voelt als een triviaal samenraapsel.

Control is daarentegen een ware aanwinst en laat twee teams iedere ronde vechten om het behouden dan wel veroveren van twee punten in het level. Het is tot dertig keer mogelijk opnieuw tot leven te komen, mits de tijd niet eerder verstrijkt. Control levert behapbare potjes op, waarbij de nadruk ligt op tactiek en samenwerken.

Tactiek en samenwerken hebben sowieso een prominente rol in Call of Duty: Black Ops 4. De game maakt gebruik van Specialists, die unieke en imposante kwaliteiten hebben, een beetje vergelijkbaar met die uit games als Overwatch en deels die uit voorganger Black Ops 3. Nu is het niet zo dat bepaalde samenstellingen van Specialists overduidelijk de beste zijn, maar het is wel duidelijk dat een team het best rendeert als alle leden in de rol van hun personage spelen.

Het kunnen neerleggen van prikkeldraad om bepaalde routes te blokkeren, is daar een goed voorbeeld van. Maar ook de invloed van de grijphaak en een mobiel spawn-punt is groot. Het is opmerkelijk hoeveel invloed dergelijke mogelijkheden hebben op de welbekende actie. Tussen de veertien mulitplayerlevels zitten meerdere oude bekenden, maar die oude levels laten zich geheel anders spelen. De uiteenlopende vaardigheden van de nieuwe Specialists zorgen voor veel meer diepgang. Omdat het tempo door al die tactiek iets lager ligt, is de actie bovendien veel beter te behappen voor nieuwe spelers.

Verder is ook nog de nieuwe manier van jezelf helen van grote invloed op het tactische aspect. Je levensbalk (ook die is nieuw) wordt niet automatisch aangevuld. Daarvoor dien je - in het geval van een controller - kort de rechterschouderknop in te drukken. Na een duel moet je continu de balans opmaken: kies je ervoor je wapen te herladen of zorg je eerst dat je levensbalk is aangevuld? Black Ops 4 vergt een verfrissende combinatie van snel, maar doordacht handelen.

Terugkeer van de Zombie-modus

De derde terugkerende pijler is Zombies, een coöperatieve modus voor vier spelers die leunt op verkenning van grote levels die vele geheimen herbergen. Black Ops 4 telt drie van zulke Zombies-levels, al krijgen houders van de 50 euro kostende Season Pass er eentje bij.

De drie levels die er op dit moment in zitten, verschillen behoorlijk. Een level speelt zich af in een gladiatorenarena en combineert allerlei historische wezens en memorabilia. Een ander vindt plaats op de Titanic. Het overige level kennen we uit Black Ops 2 en speelt zich af op Alcatraz.

De Zombies-modus kan nogal overweldigend zijn, omdat die gebruikmaakt van veel spelsystemen, zoals drankjes die je bepaalde eigenschappen geven, speciale wapens om vrij te spelen en tig manieren om jezelf en je uitrusting te upgraden. Bovendien moet er ook nog worden samengewerkt om zo lang mogelijk te overleven. Gelukkig lijkt ontwikkelaar Treyarch dat ook in te zien en zijn de Zombies-modi op allerlei manieren behapbaar gemaakt. Zo kun je ze op verschillende moeilijkheidsgraden doorlopen en kun je zelf de weerstand van de Zombies bepalen.

Zombies is in alle drie de maps vanaf de eerste seconde een plezier om naar te kijken. Alles ziet er geweldig uit, maar de modus is eigenlijk te complex om na een paar dagen spelen goed te doorgronden.

Conclusie

Dat zegt dan weer iets over Call of Duty: Black Ops 4, wat uitgestreken over zijn drie online pijlers een zeer robuust totaalpakket is. Blackout heeft wellicht niet de overkoepelende mogelijkheden die Fortnite wel heeft. En de multiplayer bevat op dit moment nog geen competitieve speelmodus, die komt pas later dit jaar. Maar wat er wel in zit, is van een uitzonderlijke kwaliteit.

Call of Duty: Black Ops 4 doet wat voorgaande delen nalieten: oude elementen weggooien en ze vervangen door nieuwe spannende spelmechanieken. Dat is wat de serie nodig had, zo blijkt.