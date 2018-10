Een website van een Duitse politicus werd vrijdag uren na lancering offline gehaald. Op de site konden studenten leraren verklikken die "te politiek" zijn.

De site werd opgezet door Stefan Raepple, de leider van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Op de website worden studenten opgeroepen om leraren die te veel politieke ideeën uiten aan te geven.

Vrijdag werd de website gelanceerd, maar die was vervolgens al snel onbereikbaar, meldt persbureau Reuters. In een bericht werd aangegeven dat de site snel weer terug zou zijn. "Onze website is aangevallen door een hacker", is er te lezen.

Reuters zegt niet te kunnen achterhalen of de site inderdaad gehackt was en zo ja: door wie. Volgens AfD-vicevoorzitter Georg Pazderski is de website noodzakelijk, omdat veel scholen worden blootgesteld aan "een eenzijdig links wereldbeeld".

De Duitse minister van Justitie Katarina Barley noemde de site "een methode die door dictators wordt gebruikt". Ze ziet de website als een poging om democratie te beperken en vergelijkt de actie met tactieken zoals in Nazi-Duitsland werden toegepast.