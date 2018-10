De nog onaangekondigde opvouwbare smartphone van Samsung is ook als tablet bruikbaar, zegt Samsung-topman DJ Koh.

Koh zegt tegen CNET dat de telefoon in uitgevouwen stand als tablet met een groot scherm dienstdoet. In de tabletmodus kunnen gebruikers meerdere taken tegelijk uitvoeren. Het toestel is op te vouwen om hem als telefoon te gebruiken.

"Als we een opvouwbare telefoon uitbrengen, moet het wel echt nuttig zijn voor onze klanten", zegt Koh. "Als de gebruikerservaring niet aan mijn standaarden voldoet, dan brengen we hem niet uit."

De Samsung-topman denkt dat zo'n telefoon aanvankelijk slechts voor een nichemarkt bedoeld is. Volgens Koh zal de markt uitbreiden en hebben mensen "een vouwbare telefoon nodig".

Samsung werkt al lange tijd aan een opvouwbare smartphone. Koh zei afgelopen september het nieuwe toestel in november tijdens Samsungs ontwikkelaarsconferentie SDC te onthullen. Hij zei dat de telefoon "in de meeste gevallen" opgevouwen te gebruiken is. "Maar als je wilt browsen of iets wilt kijken, dan kun je hem openvouwen."