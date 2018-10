De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht de afgelopen tijd dertig hoverboards met ernstige tekortkomingen.

De NVWA heeft betrokken fabrikanten, importeurs en distributeurs opgedragen hun hoverboards uit de handel te halen, schrijft de waakhond donderdag op zijn website. Klanten moeten snel worden geïnformeerd met gerichte mails of waarschuwingen.

Na meldingen in binnen- en buitenland van hoverboards die in brand vlogen of explodeerden, startte de NVWA een onderzoek naar dertig merken en types hoverboards. Volgens de autoriteit gaat het om de gangbaarste apparaten in Nederland.

De onderzochte hoverboards hadden het meest te kampen met opladers die niet stopten nadat de accu vol was. Daardoor is er volgens de NVWA meer kans op een spontane ontbranding van de batterij.

De autoriteit heeft de merken niet bekendgemaakt. Wel wordt consumenten aangeraden om op veiligheidswaarschuwingen en mails van de fabrikanten te letten. Ook adviseert de NVWA om hoverboards alleen op te laden als iemand thuis is. Nadat de accu vol is, kunnen eigenaren de oplader het best loskoppelen.