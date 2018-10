Verschillende bedrijven zouden voorlopige voorstellen gedaan hebben om Zynga over te nemen. Dat is de maker van mobiele games als FarmVille en Words With Friends.

Het zou gaan om vroege gesprekken, meldt persbureau Bloomberg dinsdag op basis van ingewijden. Om welke bedrijven het gaat, is niet bekend.

De marktwaarde van het in San Francisco gevestigde Zynga ligt op ongeveer 3,7 miljard dollar. Het bedrijf kreeg in 2011 een beursnotering. De onderneming maakt bijvoorbeeld ook woord- en pokerspelletjes voor de smartphone.

In augustus sloot Zynga nog een meerjarige overeenkomst met Walt Disney voor een spel rond de filmfranchise Star Wars. De ontwikkelaar is verwikkeld in een felle concurrentiestrijd met grotere rivalen, zoals Ubisoft en Activision Blizzard.

Activision kocht Candy Crush-ontwikkelaar King in 2016 voor zo'n 5,4 miljard euro.