Het laatste deel van The Walking Dead-gamereeks wordt toch nog afgemaakt. De studio Skybound Entertainment neemt de ontwikkeling van de game over van het failliete bedrijf Telltale Games, laat de studio zondag weten.

De ontwikkeling van The Walking Dead: The Final Season stond op losse schroeven sinds ontwikkelaar Telltale Games eerder deze maand failliet ging.

Skybound Entertainment is het bedrijf van een van de bedenkers van The Walking Dead. Het bedrijf zegt "het verhaal van Clem op de juiste manier af te willen maken". Clementine is het hoofdpersonage van de games.

De nieuwe ontwikkelaar zegt ook zo veel mogelijk van de oorspronkelijke werknemers van Telltale te willen inhuren. Het is nog onbekend om hoeveel werknemers het gaat en of dit überhaupt mogelijk is.

Nu Skybound Entertainment de verdere ontwikkeling op zich neemt, is de kans ook groter dat de games weer verkocht zullen worden. Nadat Telltale failliet ging, werden de games voor onbepaalde tijd uit de digitale schappen gehaald.