Het officiële Twitter-account van Ajax is zaterdagavond kort offline geweest. De voetbalclub was wel 220.000 volgers en zijn verificatie kwijt, maar die lijken inmiddels wel terug.

Het account van de Amsterdamse voetbalclub ging op zaterdagavond rond 22.00 uur offline. Een paar uur later was het account weer online.

Het is niet helemaal duidelijk waarom het account offline werd gehaald. Meestal doet Twitter dit als er sprake is van misbruik of als de houder van een account de regels overtreedt.

Fans van de club startten meteen een actie onder de hashtag #FreeAFC en riepen Twitters ondersteuningsteam op het account weer te herstellen.

Het account was na de terugkeer wel 220.000 volgers kwijt. @AFCAjax had ruim 940.000 volgers, die ook tijdelijk weg leken. Inmiddels zijn die weer terug, al is dat alleen te zien via de officiële Twitter-website.

Ook is het vinkje verdwenen waarmee Twitter de authenticiteit van een account aantoont. Het is nog niet duidelijk of dit vinkje terugkomt.